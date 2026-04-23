CHP Genel Başkanı Özel, eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özel, eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada, firmanın, işçilerin maaşlarını ve tazminatlarını vermediğini, sürekli ücretsiz izne çıkardığını öne sürerek, işçilerin eyleminin çok anlamlı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Bugün, 23 Nisan çocuk bayramı. Burada bir madencinin oğlu, 'babası hakkını alsın' diye gelmiş. Bir madencinin kızı Melek, 'babası hakkını alsın' diye gelmiş. Gençler, eşlerinin yanlarına gelmiş. Biz de sizin yanınıza, CHP olarak bütün dayanışma duygularımızla, Meclis'teki Grup Başkanvekilimizle, bu mücadelelerde hep Somalı işçilerin yanında olmuş Manisa Milletvekilimiz Vehbi Bey'le birlikte geldik. Hepimiz sizin arkanızdayız. Geçen sefer, gerçi inşallah bu sefer öyle kazalar, ölümler olmasın ama Tahir Çetin mücadeleyi hayatıyla ödedikten birkaç gün sonra hepsinin hakkını verdiler. Çünkü kamuoyu baskısına dayanamadılar. Şimdiden eninde sonunda hakkınızı alacaksınız. Biz, sizi desteklemeye, evlatlarınızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
