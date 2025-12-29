CHP Genel Başkanı Özel'den Yalova'daki operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.