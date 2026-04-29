CHP Genel Başkanı Özel: '4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz 4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 186 bin sandık görevlisinin 106 bini ve haziran ayında da geri kalan 80 bini sahaya inip, kapı kapı CHP'yi anlatmaya başlayacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Konu 1 Mayıs olunca, sendika ve sendikalaşma olunca, emeğin sorunları olunca bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk-İş'le, işçilerle konuşacağımız çok şey var" dedi.

Doruk Madencilik ile ilgili sorunların çözüldüğünü hatırlatan Özel, bu sorunun çözümünde emeği geçen herkese teşekkür etti. Özel, "Öncelikle çocuklarının hakkı için, alın terleri için Eskişehir'den kalkıp Ankara'ya kadar gelen, gereğinde yalın ayak yürüyen, gereğinde gözaltına alınan ama bırakıldığında mücadelesini bırakmayan emekçi arkadaşlarımızın karşısında saygı ile eğiliyoruz. Hepimiz katkı sağlamaya çalıştık, ama başarı onların başarısıdır, onların mücadelesidir" dedi.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu toplansın"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "1 Mayıs eğer bayramsa, bayram gibi kutlanacaksa gelin işçilere bir bayram hediyesi verelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu toplansın. Sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısındaki birtakım yargı oyunlarıyla, birtakım kanundaki açık noktalardan yararlanarak, bazı kanuni güvenceler verilmediği için ortada olan bütün sorunları kaldıralım. Bu iş bitsin. 1,5 saat Mecliste gider. Daha sonra imza atarız, '48 saat beklenmeden Genel Kurul'da görüşülsün' diye. Bugün talimat verse perşembe günü komisyondan geçer. 1 Mayıs günü tatil. Haftaya salı günü bütün sorunları çözeriz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir samimiyet çağrısında bulunuyorum. Emekten, işçiden yanaysa, işte Türkiye'deki en büyük işçi konfederasyonunun başkanının huzurunda biz işçiden yana elimizi uzatıyoruz. Gelin, hep birlikte işçiye elimizi uzatalım. Bu sorunları çözelim" şeklinde konuştu.

"Staj mağdurları ve taşeron sorunu çözülmelidir"

Staj ve taşeron sorununun çözülmesi gerektiğinin de altını çizen Özel, "Staj mağdurlarının sorununun çözülmesi, taşeron sorununun çözülmesi çok çok önemlidir. Ayrıca da özel sektör emekçilerine promosyon verilmesinin yasal güvence altına alınması, yasal zorunluluk olması çok önemli. Kamudaki çalışanların promosyonları devlet garantisinde, ama işçinin maaşından alınacak promosyon işverenin insafına bırakılmış durumda. Hele hele burada doğru bir yasal düzenleme yapılırsa, çok güçlü pazarlıklar yapılarak özel sektördeki işçilerin de çok iyi promosyonlar alması imkanı ortaya çıkar" değerlendirmesinde bulundu.

"4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız"

Özel, partisinin yol haritası ve diğer muhalefet partilerinin süreçteki durumuna ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Biz 4 Mayıs tarihinden itibaren tam kadro sahadayız. Geçmiş dönemlerde seçimlere üç ay kala bir soru vardı; 'Sandık görevlilerimiz hazır mı, sandıklar sağlam mı?' diye. Buradan ilan ediyorum. Seçimlere resmen iki yıldan fazla var ve sandık görevlilerimizin hepsi hazır. Bu yürüyüşün ilk adımını 4 Mayıs günü 81 ilde tüm milletvekillerimiz, tüm Parti Meclisi üyelerimizle birlikte atıyoruz. Bu süreçte 81 ilde uğrayacağımız kapıların içinde Cumhuriyet Halk Partili olanların dışındaki bütün kapılar var. Hem iktidar mensubu, hem muhalefet mensubu olan vatandaşlarımızın ve siyasi görüşüne bakmadan herkesin kapısını çalacağız. Ayrıca kurumsal olarak geçtiğimiz hafta 12 muhalefet partisini ziyaret etmiştim. Gitmek isteyip gidemediğim birtakım muhalefet partilerimiz daha var. O ziyaretleri de önümüzdeki günlerde tamamlayacağım ve sürdüreceğim."

Türk-İş Genel Başkanı Atalay ise, "Türkiye'nin çalışma hayatıyla ilgili genel sorunları konuştuk. Çalışma hayatı içinde işçilerin bulunduğu sıkıntıları konuştuk, programları konuştuk" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı