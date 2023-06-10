"CHP'nin Genel Başkanı kim olsun?" anketi! Listenin başındaki isim rakiplerine fark attı

Seçim sürecinin ardından CHP'de genel başkanlık yarışı başladı. İBB Başkanı İmamoğlu net bir şekilde "değişim" mesajı verirken, anket şirketleri de araştırmalarını CHP'ye çevirdi. "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye sorulan ankette "İmamoğlu" diyenlerin oranı dikkat çekti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2. tur seçimlerinden istediği sonucu alamayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıya girdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimin hemen ertesi günü yaptığı "değişim" vurgusuyla genel başkanlığa aday olduğunu açık açık ilan etti.

CHP'NİN BAŞINDA KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

İmamoğlu'nun çıkışı sonrası anket şirketleri de araştırmalarını CHP'ye çevirdi. Şanlı Araştırma 1-10 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankette "CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?" diye sordu.

İMAMOĞLU RAKİPLERİNE FARK ATTI

Ankete katılanların büyük çoğunluğunun tercihi İmamoğlu oldu. İmamoğlu yüzde 49,3 ile listede birinci sırada yer alırken, Muharrem İnce yüzde 12,2 ile ikinci sırada yer aldı.

Araştırmadan çıkan diğer sonuçlar şöyle: