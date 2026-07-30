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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisindeki Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisindeki Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları tarafından genel merkezde kurulan Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları tarafından genel merkezde kurulan Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, merkezde, kadın kollarının uzman akademisyenler ve rehber öğretmenler eşliğinde sunduğu tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanan adaylarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, gençlere başarılar diledi.

Kaynak: AA
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