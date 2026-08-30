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Kılıçdaroğlu'ndan Girne'deki gemi kazası için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Girne açıklarında su alarak batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaştığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazadan kurtulan yolcularımıza ve yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, halen arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü denizde kayıp olanların bir an önce sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA
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