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Son dakika haber | Kılıçdaroğlu: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Oğlu Fatih Furkan ile Görüştük. Babasının Ölümü Üzerindeki Şüpheleri Kaldırmak İçin Ciddiyetle Araştırma...

Politika Haberleri

Son dakika haber | Kılıçdaroğlu: Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Oğlu Fatih Furkan ile Görüştük. Babasının Ölümü Üzerindeki Şüpheleri Kaldırmak İçin Ciddiyetle Araştırma...

Gelen son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, helikopter kazasında yaşamını yitiren eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile görüştü. Görüşmeyi sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımla duyuran Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için çalışacaklarına söz verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim. Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız."

Kaynak: ANKA / Politika

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