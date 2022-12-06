CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletvekili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı. CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun hastanede tedavi altına alınan Milletvekili Örs'ü ziyaret ettiği belirtildi. Ailesi, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve doktorlar ile görüşerek, Hüseyin Örs'ün sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi. Kaynak: AA / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Milletvekili Hüseyin Örs Politika Haberler

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