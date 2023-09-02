CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının görevine son verildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirdiğini açıkladı. Medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanlarının 4 Haziran'da görevlerine son verildiğini açıkladı. Öztrak, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"4 Haziran tarihinden itibaren Genel Başkanımız tüm danışmanlarının görevini sona erdirmiştir. O tarihten sonra, MYK üyesi arkadaşlarımız tarafından da ifade edildiği gibi, medyada tartışılan ismin danışmanlığa atanması söz konusu değildir."