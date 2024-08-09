CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Malatya'da eğitimcilerle bir araya geldi.

Özçağdaş, partisinin il başkanlığı binasında, eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütleri, sendikaların temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman'ın ardından Malatya'ya geldiklerini, hafta boyunca deprem bölgesinde eğitim alanında çalışanlarla buluştuklarını anlatan Özçağdaş, eğitimin 20 milyondan fazla öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenle Türkiye'deki her evi, haneyi ilgilendirdiğini ifade etti.

Deprem bölgesindeki eğitim yatırımlarının yetersiz olduğunu savunan Özçağdaş, Malatya'da depremde hasar alan toplam 101 okulun yıkılmış ya da yıkılacak olduğunu, projelendirilen 105 okuldan 60'ının ihale edildiğini kaydetti.

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerin şebeke suyu alt yapılarında ciddi sorunların yaşandığını dile getiren Özçağdaş, bu bölgedeki okullarda öğrencilere her gün bir şişe su verilmesi önerisinde bulundu.