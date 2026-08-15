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CHP'li Şimşek: Parti 86 milyonundur

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- "Cumhuriyet Halk Partisi sadece ve sadece CHP üyelerine ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, 780 bin kilometrekare vatan toprağının üstünde duran o gök kubbenin altındaki 86 milyona aittir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, "Cumhuriyet Halk Partisi sadece ve sadece CHP üyelerine ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, 780 bin kilometrekare vatan toprağının üstünde duran o gök kubbenin altındaki 86 milyona aittir." dedi.

Şimşek, partisinin Yalova il teşkilatını ziyaretinde yaptığı açıklamada, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin mahkeme ve tedbir kararlarını değerlendirerek, 37. Kurultay'da örgütün ve kurultay delegelerinin oylarıyla seçilen yönetimin görevine devam ettiğini söyledi.

"Biz 37. Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün, kurultay delegelerinin oylarıyla seçilmiş genel başkanı, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyiz" diyen Şimşek, "Diyorlar ya 'butlancılar'... Butlancı değiliz. 37. Kurultay delegelerinin oylarıyla seçilmiş genel başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri olarak geldik. Bıraktığımız yerden görevimize devam ettik." ifadelerini kullandı.

"Burası ata ocağı"

Berhan Şimşek, CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerini taşıyan ve toplumun tamamını kucaklayan bir yapı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burası baba ocağı değil. Benim babamın ocağı Bayburt'un Sarıhan köyü. Burası ata ocağı. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün ocağı. Cumhuriyet Halk Partisi sadece ve sadece CHP üyelerine ait değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, 780 bin kilometrekare vatan toprağının üstünde duran o gök kubbenin altındaki 86 milyona aittir."

Programa CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan ve CHP Yalova İl Başkanı Mesut Tutuğ ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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