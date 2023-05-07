Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki gösterdi

Politika Haberleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da yapılan provokasyona CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona "Bu provokasyonu yapanları tarih affetmeyecek. Bu organize kötülük kaybedecek, sevgi ve hoşgörü kazanacak. İnadına adaleti, inadına birlik ve beraberliği savunacağız. Geçmiş olsun" diye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da yapılan provokasyona CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Torun, "Bu provokasyonu yapanları tarih affetmeyecek. Bu organize kötülük kaybedecek, sevgi ve hoşgörü kazanacak. İnadına adaleti, inadına birlik ve beraberliği savunacağız. Geçmiş olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Politika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Seyit Torun Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title