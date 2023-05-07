CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İmamoğlu'na yönelik provokasyona tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da yapılan provokasyona CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik provokasyona "Bu provokasyonu yapanları tarih affetmeyecek. Bu organize kötülük kaybedecek, sevgi ve hoşgörü kazanacak. İnadına adaleti, inadına birlik ve beraberliği savunacağız. Geçmiş olsun" diye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik Erzurum'da yapılan provokasyona CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Torun, "Bu provokasyonu yapanları tarih affetmeyecek. Bu organize kötülük kaybedecek, sevgi ve hoşgörü kazanacak. İnadına adaleti, inadına birlik ve beraberliği savunacağız. Geçmiş olsun" dedi.