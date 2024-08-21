CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Sağlıkta Dönüşüm' Depremle Birlikte Enkaz Altında Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "'Sağlıkta Dönüşüm' adı altında 2003 yılında uygulamaya konulan özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sistemi depremle birlikte enkaz altında kaldı" dedi.

CHP'li Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen yaşanan acılardan ders çıkarılmadığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde şehirlerin depreme ve afetlere dirençli olmadığını bir kez daha gördüklerini kaybeden Şahbaz, "Evet şehirlerimiz dirençli değildi ama en azından sağlık sisteminin, hastanelerin deprem gibi afetlere dirençli olması, afet sonrasında ayakta kalarak insanlarımızın hayatını kurtarması beklenirdi. Maalesef bu da gerçekleşmedi ve hastanelerimizin, sağlık tesislerimizin büyük çoğunluğu ağır hasar aldı ve kullanılamayacak hale geldi. Yüzlerce sağlık emekçimiz yeni yapılmış hastanelerin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altında 2023 yılında uygulamaya konulan özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sistemi de depremle birlikte enkaz altında kaldı" dedi.

'RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ OLUŞTURULMALIDIR'

14-18 Ağustos'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını aktaran Şahbaz, "Depremin ardından 18 ay geçmesine rağmen yıkılan çok sayıda aile sağlığı merkezi ve eczane; güneşin, yağmurun, çamurun altında 21 metrekarelik konteynerde hizmet vermeye çalışmaktadır. 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık sisteminde yukarıda saydığımız eksiklerin yanı sıra; depremden bu yana 18 ay geçmesine rağmen sadece Hatay'da 64 aile sağlığı merkezi konteynerde hizmet vermektedir. Boş aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimleri, aile sağlığı çalışanı olmayan aile sağlığı merkezleri önemli sorun teşkil etmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde aşı hizmeti aksamaktadır. Anne çocuk sağlığına, kadın sağlığına erişim hizmetleri, kondom, RIA gibi materyallere ulaşım imkansız hale gelmiştir. Deprem sonrası ruh sağlığı problemleri, madde bağımlılığı ve şiddet, intihar yoğun olarak görülmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmet merkezleri oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır" diye konuştu.