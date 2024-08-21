Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı: 'Sağlıkta Dönüşüm' Depremle Birlikte Enkaz Altında Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altında uygulamaya konulan özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sisteminin depremle birlikte enkaz altında kaldığını söyledi. Şahbaz, depremin ardından yaşanan sorunları ve eksiklikleri dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "'Sağlıkta Dönüşüm' adı altında 2003 yılında uygulamaya konulan özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sistemi depremle birlikte enkaz altında kaldı" dedi.

CHP'li Şahbaz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Şahbaz, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen yaşanan acılardan ders çıkarılmadığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde şehirlerin depreme ve afetlere dirençli olmadığını bir kez daha gördüklerini kaybeden Şahbaz, "Evet şehirlerimiz dirençli değildi ama en azından sağlık sisteminin, hastanelerin deprem gibi afetlere dirençli olması, afet sonrasında ayakta kalarak insanlarımızın hayatını kurtarması beklenirdi. Maalesef bu da gerçekleşmedi ve hastanelerimizin, sağlık tesislerimizin büyük çoğunluğu ağır hasar aldı ve kullanılamayacak hale geldi. Yüzlerce sağlık emekçimiz yeni yapılmış hastanelerin enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. 'Sağlıkta Dönüşüm' adı altında 2023 yılında uygulamaya konulan özelleştirmeci, sağlığı ticarileştiren sağlık sistemi de depremle birlikte enkaz altında kaldı" dedi.

'RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ OLUŞTURULMALIDIR'

14-18 Ağustos'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde incelemelerde bulunduklarını aktaran Şahbaz, "Depremin ardından 18 ay geçmesine rağmen yıkılan çok sayıda aile sağlığı merkezi ve eczane; güneşin, yağmurun, çamurun altında 21 metrekarelik konteynerde hizmet vermeye çalışmaktadır. 2'nci ve 3'üncü basamak sağlık sisteminde yukarıda saydığımız eksiklerin yanı sıra; depremden bu yana 18 ay geçmesine rağmen sadece Hatay'da 64 aile sağlığı merkezi konteynerde hizmet vermektedir. Boş aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği birimleri, aile sağlığı çalışanı olmayan aile sağlığı merkezleri önemli sorun teşkil etmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde aşı hizmeti aksamaktadır. Anne çocuk sağlığına, kadın sağlığına erişim hizmetleri, kondom, RIA gibi materyallere ulaşım imkansız hale gelmiştir. Deprem sonrası ruh sağlığı problemleri, madde bağımlılığı ve şiddet, intihar yoğun olarak görülmektedir. Toplum ruh sağlığı hizmet merkezleri oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Zeliha Aksaz Şahbaz Deprem Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sibil Çetinkaya kimdir? Sibil Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Sibil Çetinkaya hayatı ve kariyeri... 2024 PTT personel alım yapacak mı? PTT personel alımı yapacak mı, tarihler açıklandı mı? GS maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz mi? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak, yeni sezon ne zaman? Manisa'da ne oldu? Sokak ortasında hamile eski eşini dövdü! Şahıs tutuklandı mı? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI: Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman açıklanır? Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi? 21- 22 Ağustos hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 21 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 21 Ağustos Aslan, terazi, koç, akrep, kova, balık burcu yorumu... DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? 16 Ağustos DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? TRT Spor yayın akışı 21 Ağustos! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! BİM AKTÜEL 23 AĞUSTOS BİM kataloğu indirimli ürünler! 23 Ağustos Cuma kataloğu yok mu, bu hafta satışa çıkmayacak mı? Özgür Özel'in ayağına ne oldu? CHP lideri Özgür Özel'in sağlık durumu nasıl? BEŞİKTAŞ- LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta? Roblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 21 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Resmi Gazete bugün (21 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title