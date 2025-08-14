CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan Özlem Çerçioğlu'na Eleştiri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin düzenlediği programda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirerek, 'topuklayan Efe' tanımının ona uygun olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Aydın iradesine sahip çıkıyor" programına katıldı.

Bakan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programdaki konuşmasında, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Bu programda Çerçioğlu'nun "topuklayan Efe" olarak anons edildiğini belirten Bakan, "Topuklayan tanımı çok güzel ama 'efe' uymuyor ona." ifadesini kullandı.

Programda CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İl Başkanı Hikmet Saatçı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.