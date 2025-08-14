CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan'dan Özlem Çerçioğlu'na Eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Aydın iradesine sahip çıkıyor" programına katıldı.

Bakan, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programdaki konuşmasında, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu eleştirdi.

Bu programda Çerçioğlu'nun "topuklayan Efe" olarak anons edildiğini belirten Bakan, "Topuklayan tanımı çok güzel ama 'efe' uymuyor ona." ifadesini kullandı.

Programda CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İl Başkanı Hikmet Saatçı da konuşma yaptı.