CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Çocuklara Yemek Verilmesini İstedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Şu yoksulluğun, yoksunluğun, işsizliğin olduğu ortamda, enflasyonun yüksek olduğu ortamda, velilerin beslenme çantasını bile dolduramadığı şu ortamda neden bütün çocuklara 1 öğün yemek ve sağlıklı su verilmez. Bu kadar mı bu ülkenin kaynağı yok? Kaynak var ama bütçeyi harcamak, kaynakları kullanmak siyasi bir tercihtir. Bu tercihi çocukların ve gençlerin sağlığı, maksimum yararı üzerine kullanmalısınız" dedi.

CHP Genel Bakan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, AKP iktidarının öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vaadindeki söylem değişikliğine, kamuda işe alımda mülakatların tam anlamıyla kaldırılmamasına ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğrencilerin sınav başarısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Karabıyık, bugün yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"VELİLERİN BESLENME ÇANTASINI DOLDURAMADIĞI ORTAMDA NEDEN BÜTÜN ÇOCUKLARA 1 ÖĞÜN YEMEK, SAĞLIKLI SU VERİLMEZ. BU KADAR MI ÜLKENİN KAYNAĞI YOK"

"Bakan 2 milyona yakın çocuğa yemek verileceğini iddia ediyor okullarda, önceki bakan da 5 milyon demişti. Şimdi, geldiğimiz noktada verilmeyecek sadece 11 deprem bölgesindeki çocuklara verilecek deniyor. Bu ülkenin hiç mi kaynağı yok? Sağlık Bakanı, çocukların 3 öğün ve 2 ara öğün beslenmesi sağlıkları, zekaları açısında önemli, dedi. Sağlık Bakanı böyle söylerken neden siz Milli Eğitim Bakanı olarak bütün koşullarınızı bir araya getirerek bütün çocuklara yemek vermiyorsunuz? Şu yoksulluğun, yoksunluğun, işsizliğin olduğu ortamda, enflasyonun yüksek olduğu ortamda, velilerin beslenme çantasını bile dolduramadığı şu ortamda neden bütün çocuklara bir öğün yemek ve sağlıklı su verilmez. Bu kadar mı bu ülkenin kaynağı yok? Kaynak var ama bütçeyi harcamak, kaynakları kullanmak siyasi bir tercihtir. Bu tercihi çocukların ve gençlerin sağlığı, maksimum yararı üzerine kullanmalısınız. 2 milyon çocuğa yemek vereceğiz diyorsunuz hangi 2 milyon çocuk? Deprem bölgesindeki çocuklar mı, taşımalı eğitimdekiler mi, yatılı olanlar mı, hangisi? Bunun da tanımı ortada yok. Öğle yemeğinin ve sağlıklı bir suyun bütün okullarda veriliyor olması lazım. Verilmemesi de bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır.

"KALDIRIN MÜLAKATLARI, GENÇLERE BÖYLE SÖZ VERMEDİNİZ"

Kaldırın mülakatları, gençlere böyle söz vermediniz. Gençleri neden kandırdınız? Hem gerçek mülakat olmadığını yapılması gerektiği gibi mülakat yapacağız sözünüz ile itirafta bulundunuz. Hem de gençleri kandırmış bir seçim vaadi olarak söz vermiş ama sözünüzü tutmamış oldunuz. Şu anda yüzde 50 yüzde 50 uygulayacağız derken siz de bunun iyi bir sonuç vermeyeceğinin farkındasınız. Gençlere bir söz verdiniz sözünüzü tutun.

"22 YILDIR KİM İKTİDARDA, BU GENÇLERİ KİM YETİŞTİRDİ?"

Diğer taraftan Bakan, gençlerin, adayların girdiği alan sınavlarındaki sorulara verdikleri yanıtlarda doğru cevap sayısını yetersiz bulmuş, başarıları düşük diyor. Sayın Bakan, 22 yıldır kim iktidarda, bu gençleri kim yetiştirdi? Biz sürekli söyledik eğitimin kalitesi, gençlerin başarısı düşüyor dedik siz bunu dikkate almadınız, şimdi neyi eleştiriyorsunuz? Cevapladıkları doğru sayısı az olduğu için gençler mi suçlu aileleri mi suçlu? Lütfen bunu bir kez daha düşünün."