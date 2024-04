CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, belediyelerin performansını takip edecek bir birim kuracak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Her 6 ayda bir her belediye başkanımızın, her belediyemizin bir karnesi olacak." dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediyeyi ziyaret eden Aytekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve seçilen Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Aytekin, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının ardından rehavete kapılmayacaklarını, halkın kendilerine olan güvenini asla boşa çıkartmayacaklarını söyledi.

Edremit halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Aytekin, "Seçimde bize oy verdi, vermedi şeklinde asla ayrım olmayacak. Halkın tamamı bizimdir, milletin tamamı bizim milletimizdir. Hepsi başımızın tacıdır. Eğer bize oy vermemişse bir vatandaşımız, bunun eksiğini, kabahatini aynaya bakıp kendimizde arayacağız." diye konuştu.

CHP'li başkanların yönetimindeki belediyeleri sürekli takip edeceklerini dile getiren Aytekin, onları doğru işlerde destekleyeceklerini, eksiklerini tamamlatacaklarını anlattı.

Buna ilişkin birim kuracaklarını belirten Aytekin, şöyle devam etti:

"6 ayda bir Sayın Genel Başkan'ımızın talimatıyla Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın başkanlığında, Yılmaz Büyükerşen hocamızın, duayen hocamızın koordinatörlüğünde bir birim oluşacak. Uzmanlardan oluşacak bir yerel yönetim istişare birimi olacak. O birim, 6 ayda bir belediyelerimizin performansını anketlerle sahada ölçecek, hangi vaatler yerine geldi, hangi vaatler gelmedi onları takip edecek. Her 6 ayda bir her belediye başkanımızın, her belediyemizin bir karnesi olacak. Yapılan iyi şeyler desteklenecek, olumsuz olan, halkta karşılık bulmayan işler karşılık bulacak hale getirilecek, iyileştirilecek."