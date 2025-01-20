CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, CHP'nin Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, polis ekiplerinin eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

Aydın, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarına karşı ifade verdi. Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aydın, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Aydın'a serbest kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Aydın ayrıca haftada 3 gün de imza verecek.