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CHP Eskişehir Milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

CHP Eskişehir Milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'i ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Milletvekilleri, Eskişehir'in ve Türkiye'nin sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek Büyükerşen'e teşekkür etti.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

EBB Başkanı Büyükerşen, 28. Dönem CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan'ı makamında ağırladı. Milletvekilleri, Eskişehir'in ve Türkiye'nin sorunlarını çözmek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek Büyükerşen'e teşekkür etti.

Başkan Büyükerşen de milletvekilleri Çakırözer, Süllü ve Arslan'ı tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Jale Nur Süllü Utku Çakırözer Eskişehir Politika Haberler

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