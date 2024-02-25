Üye Girişi
Haberler

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Güncelleme:

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ünlüce, Sivrihisar'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve ilçenin birçok yatırımı hak ettiğini belirtti.

CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta vatandaşlara hitap eden Ünlüce, Sivrihisar'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin birçok yatırımı hak ettiğini kaydeden Ünlüce, "Bizim burada bir otogarımız bile yok. Buraya bir otogar yapalım mı? Hemen ilk yapacağımız iş otogar olsun. İçinde çok amaçlı salonları da olan, düğün ve mevlitlerinizi de orada gerçekleştireceksiniz. Halk Ekmek'i de Sivrihisar'a getirelim. İnşallah Habil Başkanla halkçı belediyecilik nasıl olur gösterelim." diye konuştu.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sivrihisar'ı 31 Mart'ta sosyal demokrat, halkçı belediyecilikle tanıştırmak için geldiklerini ifade etti.

CHP Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Habil Dökmeci ise "Aynı Neşet babanın söylediği gibi gönülden gönüle giden bir bağımız var. Bugün buraya yarım kalan öykümüzü tamamlamaya geldik. Ben kendimi sizlere emanet ediyorum. Çıkacağım bu yolda en büyük desteği sizlerden istiyorum. Sözümüz var, sevdamız var, düşümüz var. Birlikte kazanacağız, tutun ellerimden." dedi.

Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına, CHP Milletvekili İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Sivrihisar Eskişehir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title