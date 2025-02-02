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CHP Engellilik Çalıştayı'ndan Yeni Ödevler Çıktı

CHP Engellilik Çalıştayı'ndan Yeni Ödevler Çıktı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de düzenlenen engellilik çalıştayında, 10 milyon engelli vatandaşın sorunlarına dair çözüm önerileri geliştirdiklerini açıkladı. Çalıştayda, CHP'li belediyelerin engelli hakları konusundaki güçlü ve zayıf yönleri tartışıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir'de düzenlenen CHP Engellilik Çalıştayı'ndan kendilerine yeni ödevler çıkarttıklarını belirtti.

Nazlıaka, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda, kentte önceki gün başlayan CHP Engellilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Ülkede 10 milyon engellinin bulunduğunu, aileleriyle birlikte 40 milyon kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak engellilikle ilgili zorluklardan etkilendiğini belirten Nazlıaka, engelli vatandaşların eşitlikçi haklara kavuşabilmesi için mücadele etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Nazlıaka, CHP'li belediyelerin yöneticileriyle bir grup çalışması yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada belediyeler olarak engelli hakları konusunda sunduğumuz hizmetlerde güçlü yönlerimiz, zayıf yönlerimiz, bizi bekleyen fırsatlar ve tehditler nelerdir, bunları konuştuk. Dünyadaki en iyi örnek uygulamalarını tartıştık ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin en iyi örnek uygulamalarını nasıl daha yaygın hale getirebiliriz diye görüş alışverişinde bulunduk."

Sonuç bildirgesinde 15 başlıkta belirlenen sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığını dile getiren Nazlıaka, "Bu çalıştaydan kendimize yeni ödevler çıkarttık." dedi.

Nazlıaka, çalıştayın sonuç bildirgesi açıklanmadan da bazı sonuçlar aldıklarını belirterek, "İki gün önce düzenlediğimiz panel sonrasında dile getirilen bir soruna, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay çözüm üretti. İşitme engelli bireyler için hastanelerde işaret dili tercümanı ekibi kurulacağını açıkladı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
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