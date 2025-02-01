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CHP Engellilik Çalıştayı'nda Erişilebilirlik Vurgusu

CHP Engellilik Çalıştayı'nda Erişilebilirlik Vurgusu
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, engellilerin eğitimden istihdama, sağlığa ve insan haklarına erişimlerinin sağlanması için engellerin kaldırılacağını belirtti. Özel, iktidar olmaları durumunda engellilerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüleceğine dair vaatlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak." dedi.

İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen CHP Engellilik Çalıştayı'nda konuşan Özel, çalıştayın engelliler konusunda sorunların çözümüne, partileri için de hazırlanacak programa katkı sağlayacağını ifade etti.

Özel, iktidar olmaları halinde engellilerin sorunlarını hızla ve kararlılıkla çözeceklerini belirterek sosyal yardım ve engellilerle ilgili çalışmalarda hak edenler arasında ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.

Engelliler ve engelli bakımlarını yürütenlere verilen maaşların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, Mecliste CHP çoğunluğu ve CHP'li bir cumhurbaşkanı olduğunda şunları yapacaklarını söyledi:

"Engelli farkındalığının kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü bütçesi olan Engelliler Bakanlığı kurulacak ve bu bakanlığın başında engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil, hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak."

Özel, gereksinimli çocukların örgün eğitimi dışında aldıkları rehabilitasyon yardımlarını hafta en az 40 saat olarak uygulayacaklarını anlatarak özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin ücretine devlet desteği sağlanacağını, maaşlarının artırılacağını ve tazminat hakkı tanınacağını belirtti.

Geçen yıl engelli öğretmen ataması yapılmadığını kaydeden Özel, "2 bin 500 engelli öğretmen ataması bekliyor. İktidarımızda atanmayan ve atanamayan engelli öğretmenler sorununu ortadan kaldıracağız. İktidarımızın ilk bakanlar kurulu toplantısında atama bekleyen bütün engelli öğretmenleri atayacağız. Engellilerin sağlığa ulaşmada muayene ücreti, katılım payı, ortez ve protez, her türlü tıbbi yardımcı malzemeden asla katkı payı almayacağız." diye konuştu.

Dün başlayan çalıştay yarın sona erecek.

İşçiler kadro talebiyle slogan attı

Çalıştayın düzenlendiği merkezin girişinde Büyükşehir Belediyesinin temizlik işlerini yapan taşeron firmada çalışan işçiler "güvenceli çalışmak istiyoruz" yazılı pankart açarak slogan attı, kadro talep etti.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Politika
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