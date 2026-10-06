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CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti

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CHP Denizli İl Başkanı Av. Ayhan Oran, sağlık sorunları nedeniyle istifa etti
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Temmuz ayında CHP Denizli İl Başkanlığı'na atanan Av. Ayhan Oran, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Oran, 5 Ekim 2026 tarihli dilekçesinde doktorlarının ciddi uyarıları üzerine bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti.

Temmuz ayında CHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Av. Ayhan Oran, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. Oran, doktorlarının ısrarlı ve ciddi uyarıları üzerine bu kararı almak zorunda kaldığını belirterek, "Ben makamdan ayrılıyorum; fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve bu büyük mücadelenin kendisinden ayrılmıyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Denizli İl Başkanlığı görevine Temmuz ayında atanan Av. Ayhan Oran, görevinden istifa etti. Oran, CHP Genel Merkezi'ne gönderdiği 5 Ekim 2026 tarihli istifa dilekçesinde, kararının son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle alındığını açıkladı.

Doktorlarının yaptığı değerlendirmeler ve özellikle son dönemdeki ciddi uyarıları doğrultusunda yoğun çalışma temposunu ve siyasi faaliyetlerin gerektirdiği ağır süreci sürdürmesinin sağlık açısından doğru olmadığının kendisine iletildiğini belirten Oran, istifa kararını istemeyerek ve büyük bir üzüntü içerisinde aldığını ifade etti. Oran, görevinden ayrılmasının CHP'ye, Cumhuriyet değerlerine ve partinin mücadelesine olan bağlılığıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığının altını çizdi. İstifa metninde, "Ben makamdan ayrılıyorum; fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve bu büyük mücadelenin kendisinden ayrılmıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Bu görevi büyük bir sorumluluk ve emanet olarak gördüm"

Görevi kendisine layık gören ve güven duyan CHP yöneticilerine teşekkür eden Oran, il başkanlığını yalnızca bir makam olarak değil, büyük bir sorumluluk ve onurlu bir emanet olarak gördüğünü belirtti. Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldığı için kendisine güvenen parti yöneticilerinden ve yol arkadaşlarından özür dileyen Oran, kararın kendisi açısından kolay olmadığını vurguladı. Görev süresince CHP'nin Denizli'deki örgüt yapısını bir arada tutmaya, partinin değerleri doğrultusunda hareket etmeye ve örgütün çıkarlarını kişisel hesapların üzerinde tutmaya çalıştığını ifade eden Oran, görevinden ayrılırken herhangi bir pişmanlık taşımadığını söyledi. Oran, istifa metninde, "Bugün görevimden ayrılırken içimde en küçük bir pişmanlık taşımıyorum" diyerek, görev yaptığı süre boyunca vicdanının, doğrularının ve CHP'nin değerlerinin dışına çıkmadığına inandığını belirtti.

Oran, açıklamasının sonunda kendisine duyulan güven ve verilen destek için parti yöneticilerine teşekkür ederek, görevden ayrılmasına rağmen CHP ve örgütüyle gönül bağının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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