CHP'den Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuna ilk yorum: Utanmadan sıkılmadan masal anlatıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Yüzyılı vizyonuna CHP'den ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla programı ve iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Öztrak, "Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı vizyonu tanıtım toplantısı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa yoğun bir katılım gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin Yüzyılı vizyonunu açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLK HEDEF YENİ ANAYASA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ilk hedefinin milli iradenin ürünü yeni anayasayı ülkemize kazandırmak olduğunu ve başörtüsü teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, "Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık." dedi.

Kanal İstanbul hakkında da önemli açıklamalar kullanan Erdoğan, dev projenin Türkiye Yüzyılı sözlerinden biri olarak hedeflerin arasında olduğunu belirterek,"Yakında Kanal İstanbul'un çalışmaları başlayacak. Biz bu projeyi yapacağız" dedi.

CHP'DEN İLK YORUM

Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna CHP'den ilk yorum geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla programı eleştirdi. Öztrak, "Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler… Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor" dedi.

Öztrak açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sarayın kibirlisi göreve geldiği 2002'den bu yana; 2 trilyon 504 milyar dolar vergi topladı. 131 milyar dolar içeriden, dışarıdan borçlandı. Milletin 63 milyar dolarlık malını, mülkünü sattı. Toplam 2 trilyon 697 milyar dolar para toplayıp harcadı.Sarayın kibirlisi 20 yılda, kendinden önceki 57 hükümetin, 79 yılda kullandığı kaynağın 4 katını kullandı. Önceki hükümetler kullandığı her 100 dolarlık kaynakla 714 dolar gelir yarattı. Saray hükümetleri her 100 dolarlık kaynakla 533 dolar gelir yaratabildi. Kaynaklar israfa, şatafata gitti. 2011'de çıktılar '2023'te Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız' diye söz verdiler. 2023'te; Milli gelir 2 triyon dolar, fert başına gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolar, işsizlik yüzde 5 olacak diye söz verdiler. Bunları Kalkınma Planlarına yazıp resmi hedef haline getirdiler. 2023'e artık sayılı gün kaldı. Bırakın dünyada ilk 10 ekonomiden biri olmayı; 1990 yılında en büyük 20 ekonomi arasına giren, 1999'da G20 üyesi olan Türkiye'yi En büyük 20 ekonomi arasından düşme noktasına getirdiler.

"2023 HEDEFLERİNİN YARISINA BİLE ULAŞAMADIKLARINI İTİRAF ETTİLER"

Kendi açıkladıkları programda, 2023 hedeflerinin yarısına bile ulaşamadıklarını itiraf ettiler. 'Fert başına 25 bin dolar gelir' demişlerdi. Kişi başına geliri 15 bin dolar bile yapamadılar. '2 trilyon dolar olacak' dedikleri milli gelir, 1 trilyon doları bile göremedi. Türkiye sadece ekonomide zemin kaybetmedi. Ülkemizi hukuktan, demokrasiye 3. dünya ülkeleri seviyesine indirdiler. Sadece son 4 yılda ülkemiz; Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 8, Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 18, Dünya Mutluluk Endeksi'nde 38 sıra birden geriledi.

"VERDİKLERİ SÖZLERİ TUTMADILAR"

Son 20 yılda, hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarda, Everest'e çıktılar. Ama Saraya heba ettiği 20 yıl yetmemiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan 100 yıl masalları anlatıyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Milletimiz sizin ne olduğunuzu gördü. Notunuzu verdi. Tasdiknamenizi elinize vermek, sizi evinize göndermek için artık sandığa gün sayıyor.

"AZİZ MİLLETİMİZ, SANDIKTA TARİH YAZACAK"

'Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında' aziz milletimiz; Bu otoriter rejimi sandıkta göndererek bir kez daha tarih yazacak. Saray kaybedecek, Halk kazanacak! Otokrasi kaybedecek, Demokrasi kazanacak! Saray beslemeleri kaybedecek, Milletimiz kazanacak! Biz kazanacağız, Türkiye kazanacak! Biz kazanacağız, 85 milyon kazanacak!"