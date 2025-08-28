CHP'den Terörsüz Türkiye İçin Yeni Komisyon

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin, "Bu Komisyon, bir yasal düzenleme çalışması yapamayabilir. Ama biz burada Türkiye'nin barışı, demokrasisi, adaleti adına bir çerçeve yapılmasını bekliyoruz ve bunu yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun bugünkü toplantısında önceki dönem Meclis başkanlarını dinlediklerini, başkanların Komisyonun çalışmalarına ışık tutacak önemli deneyimler paylaştığını belirtti.

Toplantının son derece olumlu geçtiğini söyleyen Emir, "Bu Komisyon, bir yasal düzenleme çalışması yapamayabilir. Ama biz burada Türkiye'nin barışı, demokrasisi, adaleti adına bir çerçeve yapılmasını bekliyoruz ve bunu yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu çerçeve çizilirken Türkiye'nin temel sorunları bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır." diye konuştu.

Emir, Komisyonun toplumsal barışı sağlayacak ve terörü kalıcı olarak bitirecek çalışmaların öncüsü olmasının asıl amacı ve odaklanması gereken konu olduğunun altını çizerek, bunları yaparken hukuk devletinin de güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünyanın ve insanlığın gerektiği gibi mücadele edemediğini kaydeden Emir, "İsrail saldırganlığı ve artık soykırıma varmış olan vahşet, bir türlü durdurulamamıştır." ifadesini kullandı.

Emir, TBMM Genel Kurulunun yarın "Gazze" konusunda olağanüstü toplanacağını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyeceklerini belirterek, tüm siyasi partilerin toplantıya katılmasının önemine işaret etti.