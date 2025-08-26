CHP'den TBMM Genel Kurulu'na Olağanüstü Toplantı Çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nun Gazze'deki kıtlığa dikkati çekmek üzere olağanüstü toplanmasına yönelik başvuruda bulunacaklarını belirterek, "Biz ortaklaşarak bir şey yapmayı önemsiyoruz. Meclis Başkanı'mızla da temasımız oldu. Kendisi değerlendireceğini ve olabilecek bir adımı atmak noktasında da çalışma yürütebileceğini ifade etti." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan komutasındaki orduların Anadolu'yu ebedi yurtları yapmak üzere Malazgirt Zaferi'ni kazandığını söyledi.

Sultan Alparslan ile Malazgirt Zaferi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle anan Emir, "Yine 26 Ağustos sabahında 103 yıl önce bir milletin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin başlatıldığı ve Cumhuriyet'e giden yolların taşlarının döşendiği bir destan yazıldı." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın hasta olduğunu ve 2 kez kanser tedavisi gördüğünü belirten Emir, "Tutuksuz yargılanması gerekirken ısrarla tutuklu yargılanıyor ve Anayasa Mahkemesine başvuracak. Bütün yollar tüketildi. Anayasa Mahkemesi olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gidecek." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Emir, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsatan Emir, sınava giren öğrencilerin yarısının bir üniversite programına yerleşemediğini söyledi.

Kamu üniversitelerinin yüzde 99'unun dolduğunun açıklandığını aktaran Emir, "Geçen yıllarda özel üniversiteler yüzde 90'a yakın dolarken bu sefer yüzde 74 dolmuş. Çünkü vatandaş artık özel üniversitenin parasını ödeme şansına sahip değil, ödeyemiyor." dedi.

Emir, bir gazetecinin sorusu üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun Gazze'deki kıtlığa dikkati çekmek üzere olağanüstü toplantıya çağırılmasına yönelik taleplerine değindi.

Bu konuda bütün siyasi partilerle temasta bulunduklarını anlatan Emir, "Özellikle Cumhur İttifakı dışındaki bütün partilerin neredeyse tamamının böyle bir genel görüşme yapılmasına olumlu baktığını ve katkı vereceğini büyük bir memnuniyetle öğrendik." ifadelerini kullandı.

Emir, bu konudaki başvuru dilekçelerinin hazır olduğunu bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuru dilekçesini hep birlikte vermeyi de önemsiyoruz. Çünkü Filistin, Gazze, Gazze'deki o insanlık dışı yaptırımlar Gazze'de artık kıtlık noktasına gelmiş, insanların açlıktan ölmesi noktasına gelmiş. Bu soykırımın konuşulması, tartışılması alınacak önlemlerin değerlendirilmesi gereken yer bu yüce çatıdır ve bu hepimizin ortak meselesi olmalıdır. Dolayısıyla biz ortaklaşarak bir şey yapmayı önemsiyoruz. Meclis Başkanı'mızla da temasımız oldu. Kendisi değerlendireceğini ve olabilecek bir adımı atmak noktasında da çalışma yürütebileceğini ifade etti. Memnun olduk. Sayın Devlet Bahçeli'nin peşinen, 'Burada konuşulacak ne kaldı ki' diyerek kapıyı kapatmasını da doğrusu anlamlandırmış değilim."

TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması için bu hafta başvuruda bulunabileceklerini söyleyen Emir, "Zamanlamayı Sayın Meclis Başkanı'mızla da görüşerek yapmanın daha uygun olacağını değerlendirdik." diye konuştu.