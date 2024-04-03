CHP'den Sındırgı Belediye Başkanlığına seçilen Serkan Sak göreve başladı

CHP'den Sındırgı Belediye Başkanlığına seçilen Serkan Sak, görevine başladı.

Sındırgı Belediyesinde düzenlenen devir teslim töreninde Sak, Sındırgı Belediye Başkanlığını devraldığı Ekrem Yavaş'a bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Sorunsuz ve demokratik bir seçim süreci geçirdiklerini belirten Sak, "Hangi vatandaşımızın hangi belediye başkan adayını desteklediği önemli değil. Bizler Sındırgı'nın evladıyız. Sındırgı'da projelerimizi gerçekleştirerek öncelikle gençlerimiz için istihdam sözümüzü tutacağız. Geçmişe sünger çekip geleceğe bakacağız. Bizleri destekleyen desteklemeyen herkese teşekkür ederiz. İsrafsız bir belediyecilik için söz verdik. Sözümüzü tutacağız." diye konuştu.

Ekrem Yavaş da 3 dönem birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Serkan Sak'a görevinde başarılar diliyorum. Başkanlık süresince bizlerin yapabileceği her türlü projede destekçileri olacağız. Sındırgı'dayız, tecrübemizle kendileri de isterse her zaman yanındayız." dedi.

Konuşmaların ardından Sak, Yavaş'a çiçek takdim etti.