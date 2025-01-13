Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 kişi için verilen gözaltı kararına CHP'den ilk tepki İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

"YİNE BİR KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız!" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir.

Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız.

Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!"

"AKPOLAT'IN EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI"

Özgür Çelik, Halk TV'de konuyla ilgili İsmail Küçükkaya'ya da açıklamalarda bulundu. Çelik canlı yayında şunları söyledi.

"Bir şafak operasyonu, yine sabahın 04:30'unda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın evine gidiliyor. İstanbul'daki ikametgahına. Annesi evde, sabah 04:30 itibariyle kapıda bekliyorlar ve sabahın 5'inde bir arama yapılıyor evinde. Sonra belediye binasında bir arama yapılıyor. Birtakım gözaltılar var.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ne olduğunu, hangi gerekçeyle birden arama yapıldığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var o da şu, yine bir şafak operasyonu yine bir İstanbul'da bir Belediye Başkanı'nın itibarını gölgelemeye yönelik bir operasyon ve Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını zayıflatmaya yönelik bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Durum ana hatlarıyla böyle, sürecin takipçisiyiz."