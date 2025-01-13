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Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki

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Suç örgütünün rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı. Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yine bir kumpasla karşı karşıyayız!" ifadelerini kullandı. Çelik, Akpolat'ın evinde erken saatlerde arama yapıldığını söylerken, belediyede de arama yapıldığını bildirdi.

İstanbul'da, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 kişi için verilen gözaltı kararına CHP'den ilk tepki İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

"YİNE BİR KUMPASLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız!" ifadelerini kullandı.

Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepkiBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Çelik, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin birinci partisini böylesi itibar suikastleriyle zayıflatama çabası nafiledir.

Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız.

Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!"

"AKPOLAT'IN EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI"

Özgür Çelik, Halk TV'de konuyla ilgili İsmail Küçükkaya'ya da açıklamalarda bulundu. Çelik canlı yayında şunları söyledi.

"Bir şafak operasyonu, yine sabahın 04:30'unda Beşiktaş Belediye Başkanı'nın evine gidiliyor. İstanbul'daki ikametgahına. Annesi evde, sabah 04:30 itibariyle kapıda bekliyorlar ve sabahın 5'inde bir arama yapılıyor evinde. Sonra belediye binasında bir arama yapılıyor. Birtakım gözaltılar var.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Ne olduğunu, hangi gerekçeyle birden arama yapıldığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var o da şu, yine bir şafak operasyonu yine bir İstanbul'da bir Belediye Başkanı'nın itibarını gölgelemeye yönelik bir operasyon ve Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyundaki algısını zayıflatmaya yönelik bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Durum ana hatlarıyla böyle, sürecin takipçisiyiz."

Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Politika
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Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıHALİS ER:

İyi olmuş

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Haber YorumlarıAhmet null:

He oldu sıkışınca kumpas deriz halk yer yok ya

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Kumpası da kaseti de fesatı da hileyi de en iyi siz becerirsiniz

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıSelim Demir:

oğlum özgürler size özgürlük haram bu ülkede

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Haber YorumlarıMurat Celik:

CHP millî güvenlik sorunudur vesselam

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Haber YorumlarıMülayim:

iftira efendim iftira...bu tür işleri hep dış mintaklar yapar:)))))

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

akape asla o koltuklardan kalkmaz yüzbinlerin ölümüde olsa Tabiki kumpas.. Apo ile gündem yaratıp bir çok belediyeye kayyum atayacak..

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Haber YorumlarıBahaddin Yolcu:

Hani chp hırsızlığa yolsuzluğa karşıydı. Böyle mi alternatif olacaksınız. Bu millet chp yüzünden akp ye mahkum kaldı.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp zorba bir partidir

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