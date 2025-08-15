CHP'den önemli bir belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası: Kaynak sağlam

Eski AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'den önemli bir belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını iddia etti.

23 yıldır CHP'de çeşitli görevlerde bulunan ve üç dönemdir Aydın'ı yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün AK Partiye katıldı. Çerçioğlu, istifa mesajında"Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır" açıklamalarıyla istifasını duyurdu.

"KAYNAK SAĞLAM"

Dengeleri değiştiren transferin ardından AK Partili Savcı Sayan'dan yeni bir iddia geldi. Sayan, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"CHP'den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi.. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar.. Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP'nin işi zor.. Özgür Özel CHP'yi İmamoğlu'na kurban etti.."

DÜN 9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE KATILDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte AK Parti'ye katılan diğer belediye başkanları:

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

- Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

- Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık