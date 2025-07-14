CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
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CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
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Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in baklava kutusunda 110 bin Euro rüşvet aldığı anların görüntülerinin çıkmasının ardından CHP harekete geçti. CHP, Tüter'in yanı sıra Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri nedeniyle Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

MANAVGAT'TA BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET SKANDALI

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "rüşvet" soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanırken, "baklava" skandalı soruşturmaya damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makamında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalandı. Tüter de sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'DEN 3 İSİM İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 3 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Yücel şunları söyledi: "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

akp olsa asla soruşturma açmazlar. Kanıtlı dosyalar bile işlem görmüyor. Millet her şeyin farkında.

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıEfe35:

Şaibeli yatay geçiş yapam imamoğluna ne yaptınız ki

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Haber YorumlarıMehmet Karacan:

İmamoğlu nu da ihrac edebilir misiniz

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Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıcezmi keskin:

İmamoğlu bunları ihraç edecek yakında (:

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Haber YorumlarıYamtar Han:

Nasıl da korkuyorsunuz adamdan çok gülüyorum vallahi buna adamı tutukladınız iddianameyi sonra oluşturdunuz İmamoğlu ne yaptı desem yalan yanlış bir tarafından sıkacaksin sen önce Reza zarrab'tan milyon dolarlık saatler alanları Ankara'da jelibon bulup sülalesini zengin edenleri ayakkabı kutularını babacığım sıfırladım babacığım diyenleri bir tutukla da bir ihraç et de ondan sonra konuş demli çay seni

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Haber YorumlarıFatih Kocak:

yaparsa cehepa yapar.. ne oldu hani kumpastı bunlar? seçmenleriyle dalga geçen bir parti ömrümde görmedim ben. hayır en trajikomik yanı da bunlara hâlâ inanan bir kesim var. Neredeyse Tüm belediyelerin içinden geçmişler.. bunlara artık oy veren verecek olan ve hala savunan kafa varsa Allah tez zamanda şifa versin:))

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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Bunlar tecrübesiz. Tutuklanınca tuvalete gidebilir miyim diyerek wc'de tuvalet kağıdına aldığı rüşvetler için elden ödemesi yapılmıştır diye fiş yazmayı bilmiyorlar ki. Bak fişi yazanların fişi kabul edilmişti. Bunlar ötekiler gibi sıfırlamayı da bilmiyorlar .

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Haber YorumlarıYamtar Han:

Sen demli çayını içtin mi bakayım apo'yu da aç Apo babanı da şöyle güzel güzel dinle olur mu ayakkabı kutusunu da unutma Reza zarrab'tan milyon dolarlık saatleri de unutma yap işlet devret Fatih baba

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Haber YorumlarıSer_hat:

Kim ki milletin kuruşunu bilerek ve isteyerek yersen kan kussun pari ayırt etmiyorum,kişi ayırt etmiyorum...

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