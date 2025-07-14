CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi

CHP, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri nedeniyle Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

MANAVGAT'TA BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET SKANDALI

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "rüşvet" soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanırken, "baklava" skandalı soruşturmaya damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makamında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalandı. Tüter de sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'DEN 3 İSİM İÇİN KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, 3 ismin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti. Yücel şunları söyledi: "Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alınmıştır."