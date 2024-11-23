412 belediye başkanı Ankara'ya gidiyor

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarındaki terör soruşturması gerekçesiyle hapis cezası verilen DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, görevden alınarak, yerlerine kayyum atandı. Kararın ardından DEM Parti'den ve CHP'den art arda tepki açıklamaları geldi. Terör iltisakı nedeniyle belediyelere kayyum atanmasını eleştiren CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, önümüzdeki hafta Cumartesi günü Ankara'da, partisinin 412 belediye başkanı ile acil toplanacaklarını duyurdu.

"BU BOŞUNA BİR ÇABADIR"

Kayyum kararlarını eleştiren Zeybek açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün Tunceli İl Belediye Başkanlığı'na ve Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı'na görevden alma ve arkasından da kayyum atama yapmıştır. Aslında biz son zamanlarda ülkeyi yönetenlerin verdiği mesajlar, genel olarak uyguladıkları politikalar sonucunda böyle bir yapıya yelteneceklerini görmüştük. Bu konuyla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Ama görünen o ki 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de her beş kişiden dördünün, ülkeyi ve belediyeyi yönetmesi için onay vermediği iktidar şimdi mahkemeleri araç kayyum uygulamasını da gerekçe göstererek ülkede yönettiği belediye sayısını arttırma gayreti içindedir. Buradan hiçbir sonuç çıkmaz. Bu boşuna bir çabadır."

"412 BAŞKANIMIZI ANKARA'YA ÇAĞIRDIK"

Önümüzdeki hafta cumartesi günü Ankara'da 412 belediye başkanı ile toplanacaklarını açıklayan Zeybek şöyle devam etti:

"Ülkede genel olarak seçmenin iradesi bu iktidarın değişmesi yönündedir. Seçmenin ekonomik anlamda sıkıntıların giderilmesiyle ilgili alternatif olarak iktidardan beklentisi kalmamıştır. Sandığı beklemektedir. Sandıktan korkanların atadıkları hakimler eliyle, hukuku hiçe sayarak aldıkları kararlarla kimi yerde soruşturmanın selameti açısından kimi yerde birinci derece mahkemenin verdiği kararları gerekçe göstererek belediye başkanları görevden alıyor ve kayyum uygulamasını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. 30 Kasım tarihinde bütün CHP'li belediye başkanlarını, CHP Genel Merkezi'nde acil toplantıya çağırdık. Önümüzdeki hafta cumartesi günü de Ankara'da 412 belediye başkanımızla toplanacağız."