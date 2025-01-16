CHP'den Kayseri'deki Şiddet Olayının Davasına Takip

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Kayseri'de partisinin belediye meclis üyesi adayının 21 Haziran 2024'te silahla yaralandığı olaya ilişkin davanın ikinci duruşmasını takip etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmayı takip eden Yücel, daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığı'na geçerek burada açıklamalarda bulundu.

Yücel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tekrarlanan Pınarbaşı belediye başkanlığı seçiminin hemen ardından belediye meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın kızının yanında pusu kurularak silahla vurulup yaralanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması için Kayseri Adliyesi'ne gittiklerini söyledi.

Şerafettin Bahadır'ın ağır şekilde yaraladığını ve hayati tehlike geçirdiğini vurgulayan Yücel, yaralanan meclis üyesini yalnız bırakmadıklarını ve davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Davada sanıkların tutuklandığını dile getiren Yücel, şunları ifade etti:

"CHP olarak bu elim ve vahim olayın yargılandığı davayı yakından takip etmek için bugün buradayız. CHP olarak bu tip olaylara asla ve asla sessiz ve kayıtsız kalmayacağız. Elbette efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyoruz. Bugün duruşmada sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Nisan 2025'e bırakıldı. Adli tıp raporunun beklenmesine ve yine ikinci seçimde Pınarbaşı ilçesinde görevli bulunan İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç'ın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Bu eksiklikler tamamlandıktan sonra mahkemenin en adil, en doğru ve sanıklara hak ettikleri cezayı vereceklerine inanıyoruz."

Bir gazetecinin "Davanın sonucundan ne bekliyorsunuz?" sorusu üzerine Yücel, "Sayın Şerafettin Bahadır'ın adli raporu, almış olduğu darp, vücudunda kalıcı yara ve hasar bırakmış olması karşısında en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Burada dava kasten öldürmeye teşebbüsten açıldı. Herhangi bir hafifletici sebep uygulanmadan öldürmeye teşebbüsten hatta ve hatta olayın planlanarak ve tasarlanarak gerçekleştirildiğinden bahisle Şerafettin Bey'in avukatlarının, hukukçu arkadaşların da bu yönde tespitleri, delilleri ve iddiaları var. Mahkemenin en ağır şekilde ceza vermesini bekliyoruz." dedi.

Şerafettin Bahadır, 21 Haziran 2024'te Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi'nde E.U. ve M.U. tarafından darbedildikten sonra silahla vurulmuştu. Kayseri Şehir Hastanesinde bir süre yoğun bakımda tedavi gören Bahadır taburcu edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı.