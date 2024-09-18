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CHP'den istifa mı ediyor? Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

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CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği ve yoluna bağımsız devam edeceği iddiası kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan istifa iddialarını yalanlayan Yavaş, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" dedi.

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda yapacağı konuşmada kendisine son bir saat kala haber verilmesine sitem etmişti. Yavaş'ın Tüzük Kurultayı'ndaki tepkisinin ardından CHP'den ayrılacağı iddia edildi.

MAKALE İLE ORTAYA ÇIKTI

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Mansur Yavaş'ın CHP ile köprüleri attığına dair bir yazı yazdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağını iddialarını yazan Şahin'e, Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

"YALANLA UĞRAŞACAK VAKTİM YOK"

Mansur Yavaş Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "İftira- tezgah ve yalanla uğraşacak vaktim yok" diyerek CHP ile köprüleri attığı iddialarını yalanladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

1gerceklerinsesi:

Hepsi sarhoş gibi konuşuyordu ogün. Bi izleyin

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hasan polat:

MHP lider olarak Devletten sonra görmek istediği isimdir Mansur YAVAŞ. MHP genel başkanı olarak görmek istiyoruz.

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