CHP'den istifa eden belediye başkanından 'AK Parti'ye mi geçeceksiniz?' sorusuna yanıt

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Özarslan'ın açıklamasında "Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi?" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

"GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Özarslan'ın açıklamasında dikkat çeken noktalardan biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik kullandığı ifadeler oldu. Özarslan açıklamasında "Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında;

Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz.Benim tek önceliğim Keçiören'e hizmet olmasına rağmen mesajlarda yer alan üslubun ve anlayışın hâkim olduğu bir zeminde, enerjimi ve mesaimi ilçemin sorunlarına odaklayarak sağlıklı bir şekilde görev yapmamın mümkün olmadığı kanaatine varmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEKSİNİZ" SORUSUNA YANIT

Özarslan'ın istifası siyaseti ıstırken; CNN Türk canlı yayınına katılan Özarslan yeni açıklamalarda bulundu. " Ak Parti'ye mi geçeceksiniz" sorusuna yanıt veren Özarslan, "Şu an öyle bir durum oluşmadı. Bakacağız, AK Parti olur MHP olur bilemem. Belki bağımsız hizmet edebiliriz, bilemem. Konumuz bu değil. Özgür Özel delikanlıysa cevap verecek. Delikanlıysa yalanlayacak" ifadelerini kullandı.

PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Öte yandan, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasının ardından Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Azra Ceylan Öztürk, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Bedirhanoğlu ve Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Cihan Ayhan da CHP'den istifa ettiklerini açıkladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN TEPKİ

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada "Bu karar asla kabul edilemezdir. Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır" ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYORDU

Ayrıca Özarslans'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar kulislerde konuşuluyordu. Gazeteci Sinan Burhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan'ın AK Parti saflarına katılacağını belirterek, "Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği kesinleşmiş gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynı iddiaya ilişkin AK Partili Savcı Sayan da açıklama yapmış, transfer söylentilerini doğrulayan Sayan, Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı tarihi de paylaşmıştı. Sayan, "Kaynağım çelik gibi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan çarşamba günü AK Parti'mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş" demişti.