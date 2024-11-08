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CHP'den Hatay Ulaşım ve Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekildi

CHP'den Hatay Ulaşım ve Altyapı Sorunlarına Dikkat Çekildi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hatay'da ulaşım ve hava kirliliği sorunlarının ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Karasu, Hatay Valisi'ne, ilin sorunlarına odaklanması ve siyaset yapma yerine çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, " Hatay, ciddi anlamda ulaşım sorunu yaşıyor. Hatay'da ciddi anlamda hava kirliliği yaşanıyor. Hatay'da hala insanlarımız korkuyla yaşamaya devam ediyorlar" dedi.

CHP'li Ulaş Karasu, parti merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karasu, Hatay'daki ulaşım, altyapı ve şehircilik sorunlarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüklerini belirterek, " Hatay, ciddi anlamda ulaşım sorunu yaşıyor. Hatay'da ciddi anlamda hava kirliliği yaşanıyor. Hatay'da hala insanlarımız korkuyla yaşamaya devam ediyorlar. Ağustos ayında Hatay Valiliği, bir rapor yayımladı. Ağustos ayında yayımlamış olduğu raporda, yerleşen hane sayısını 3 bin 599 olarak ifade etti. Aradan 2 ay süre geçti. Yeniden ekim ayında bir rapor daha yayımladı. Burada yerleşen hane sayısı, 3 bin 320'e düştü. Üzerinden 2 ay geçmesine rağmen Hatay'da konutlara yerleşen sayısı düştü. Tabii ki bunun nedenleri var. Özellikle vatandaşlarımız bina ücretlerinin belli olmaması, boş senetlere imza atmalarından dolayı ya da taşındıkları dairelerin kendilerinin yaşam kültürüne uygun olmamasından kaynaklı olarak daireleri terk ediyorlar ve bir belirsizliğin içine doğru gidiyorlar. Bununla ilgili vatandaşlarımızın özellikle sorunlarının birer birer çözülmesi gerekiyor. TOKİ (Toplu Konut İdaresi) boş senetlere imza attırıyor. Vatandaşlarımız ödeyeceği borcu ne yazık ki bilmiyor" dedi.

'VALİNİN AKLINI BAŞINA TOPLAMASI GEREK'

Hatay'ın sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini söyleyen Karasu, "Özellikle CHP'li yurttaşlarımız bu konuda ciddi şikayetler içindeler. Siyasetçilerimiz ciddi şikayet içindeler. Hatay Valisi'nin aklını başına toplaması gerekiyor. Hatay Valisi'nin, Hatay'ın valisi olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir siyasi partinin il başkanı gibi hareket etmemesi gerekiyor. En son 2 gün önce Ulaştırma Bakanlığı'nı, Sayın Vali'nin başkanlığında ziyaret eden heyete, CHP'li milletvekilleri, siyasiler davet edilmemiş durumda. Hatay Valisi, siyaset yapmak istiyorsa valiliği bırakıp, gidip Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapabilir. Onun dışında yapması gereken devletin valisi olmaktır. Bütün Hataylıların valisi olmaktır. Siyaset yapmak yerine Hatay'ın sorunlarını çözmek için uğraşmalılar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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