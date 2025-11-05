Haberler

CHP'den Gençlere Yeni Politika Alanı: 'Gençliğimiz Var' Programı

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, gençlerin siyasette daha fazla söz sahibi olması için başlatılan 'Gençliğimiz Var' programını tanıttı. Program, gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği, birlikte düşünce üretebileceği bir alan oluşturmayı amaçlıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Gençlerin yön verdiği, önerdiği, değiştirdiği bir siyaset kültürünü inşa ediyoruz. Gençliğin kendi siyaset biçimini kuracağı bir alan oluşturduk." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yeni başlattıkları "Gençliğimiz Var" programını tanıttı.

Kılıç, "Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizde başlattığınız 'Gençliğimiz Var' çalışmalarını gençlerin özgür, kamusal anlamı yeniden kıracağı, birlikte düşünüp birlikte üreteceği bir alan olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Özgür Özel'in gençleri siyasetin merkezine yerleştiren bir anlayış benimsediğini vurgulayan Kılıç, "Gençlerin yön verdiği, önerdiği, değiştirdiği bir siyaset kültürünü inşa ediyoruz. Gençliğin kendi siyaset biçimini kuracağı bir alan oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde gençler için özel bir kat oluşturduklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bunu sıradan bir katı olarak düşünmeyin. Burası birlikte düşüneceğimiz, birlikte üreteceğimiz, birlikte tartışacağımız, birbirimizi besleyebileceğimiz bir mekan olarak tasarlandı. İlk programımızda genç siyasetçi buluşmalarıyla başladık. Bu etkinliğimizi hem bir deneyim aktarımı hem de birlikte karar alma süreçlerini tartışacağımız bir alan olarak düşünebilirsiniz. Bir diğer çalışmamız ise panel serileri. Kasım ayı boyunca panel serilerimizin ana teması 'Cumhuriyeti konuşmalıyız' olacak. Dün ilk panelimizi gerçekleştirdik. Eşit yurttaşlık, millet iradesi, hukuk devleti ve daha birçok cumhuriyet kazanımını konuşacağız. Bu panellerde akademisyenlerle, öğrencilerle, gençlerle bir araya geleceğiz. Barınmadan eğitime, dijital haklardan iklim krizine kadar daha pek çok meseleyi konuşacağız, tartışacağız, çözüm bulacağız."

Kılıç, "Gençliğimiz Var" çalışmalarına katılan gençlerin burada oluşturulan sanat atölyelerinde çalışmalarını ortaya koyabileceklerini belirterek, "Genç arkadaşlarım, burası sizin. Gelin sorunları ve çözümleri hep birlikte konuşalım." çağrısında bulundu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ise CHP Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde gerçekleşen "Gençliğimiz Var" programına bütün gençleri davet etti.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
