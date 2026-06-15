CHP Sözcüsü Müslim Sarı: "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır."
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, parti içi birliği korumak ve gerilimleri önlemek amacıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki TBMM grup toplantısını iptal ettiğini açıkladı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı: " Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı