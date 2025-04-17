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CHP'den Ekrem İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

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CHP Genel Merkezi'nde, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepleri için imza kampanyası düzenlendi. Partililer, kampanyaya destek vermek için genel merkezde toplandı.

CHP Genel Merkezi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli imza kampanyası düzenlendi.

CHP Ankara İl Başkanlığı, parti genel merkezinde 'Ekrem İmamoğlu'na özgürlük için bir imza da sen at' kampanyası gerçekleştirdi. Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talepli kampanya için partililer sabah saatlerinden itibaren CHP genel merkezinde toplandı. Ankara'da bulunan CHP milletvekilleri de kampanyaya destek verdi. Partililer, genel merkez binasının bahçesine kurulan stantlarda imza verdi.

Haber- Kamera: Samet ÖKSÜZ-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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