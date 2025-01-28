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CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır, "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ 'EVET' DEDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir dizi görüşme yaptıklarını söyleyen Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Özel iki ismin de cumhurbaşkanlığı adaylığına onay verdiğini belirterek "Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi, iki demokrasi kahramanının da 'partim görev verirse' diye başlayarak kurduğu onurlu cümlelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ EL YÜKSELTTİ

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar devam ederken; Özel'in açıklamalarının ardından Mansur Yavaş cephesi de el yükseltti. Yavaş'a yakınlığı ile bilinen Mehmet Bayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mansur Yavaş mutlaka Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu Mansur Başkan'ın Türkiye'ye borcudur. Günü geldiğinde o borcu ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

CHP'deki adaylık krizinde Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Yiyin birbirinizi bizim adayımıZ Recep Tayyip ERDOĞAN

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Haber YorumlarıBayram Aydin:

Eko olacak yerde Mansur olsun. En azından EKO gibi fırıldak değil

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Haber YorumlarıSeher Seher:

Mansur olursa PKK'nın desteği alınamaz, Ekrem olursa Mansur taraftarları destek vermez. Özetle CHP'nin cumhurbaşkanı seçtirmesi hayalden ibaret.

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

tayiperdoğan gerisi hava gazı,yavaş zaten seçmezler,solcu abiler kızar eko yu yönetmek daha kolay çünkü??

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