CHP'li Başarır: Yasayı geçirelim, toplumdan hiçbir şey saklanmasın

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçilmiş siyasetçilerin yargılandığı davaların, TRT'de canlı yayınlanması için kanun teklifini verdiklerini belirterek, "Bugün Meclis'te bu kanun teklifi görüşülecek. Kendine güvenen, topluma güvenen, eğer TRT'ye de güveniyorlarsa gelsinler bu yasayı geçirelim. Toplumdan hiçbir şey saklanmasın, bizim alnımız açık" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, seçilmiş siyasetçilerin yargılandığı davaların, TRT'de canlı yayınlanması için kanun teklifini Genel Kurul'a verdiklerini belirterek, "Bunu Sayın Bahçeli söyledi. Bunu birçok AK Parti siyasetçi söyledi. Biz de diyoruz ki; 'Hodri meydan.' Kanun teklifini 3 grup başkanvekili verdik. Bugün Meclis'te bu kanun teklifi görüşülecek. Kendine güvenen, topluma güvenen, eğer TRT'ye de güveniyorlarsa gelsinler bu yasayı geçirelim. Toplumdan hiçbir şey saklanmasın, bizim alnımız açık. Bizde bir sıkıntı yok. Korktuğumuz hiçbir şey de yok. Bu kanun bugün gelsin; İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) davası dahil bu ülkedeki seçilmiş tüm siyasetçilerin yargılandığı davaları TRT canlı yayınlasın. Halk görsün; bu davalar hukuki mi, adil mi, bu davalarda gerçek deliller mi kullanılıyor? Vicdanlar karar versin. Hadi bakalım AKP, MHP grubu. Kendinize güveniyorsanız bu yasaya el kaldırın" ifadelerini kullandı.

'BAHÇELİ İLE ORTAK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR KONU'

Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği, '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılan Irak KDP lideri Mesud Barzani'yi peşmergelerin koruduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanları, Cumhurbaşkanının yabancı bir devlet ziyaretine böyle gittiği görüldü mü? Biz böyle gitmiyorsak bizim ülkemize nasıl böyle geliyorlar? Bu bir beka sorunudur, güvenlik sorunudur. Ben valiye sormak isterim, o korumalar o silahlarla gelirken nasıl müdahale etmedin? Sen benim Valimsin, güvenliği sağlamak zorundasın. Uzun süreden sonra Bahçeli'yle ortak düşündüğümüz bir konu. Bu bir rezalettir, bu ülkeyi bu hale getirmeyin. Hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'ni küçük düşürmeye ve bir beka sorunu yaratmaya hakkı yoktur" diye konuştu.