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CHP'den AYM'ye Can Atalay başvurusu

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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili CHP harekete geçti. Kararın "yok hükmünde" olduğunun tespiti talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru sonrası konuşan CHP'li Gökhan Günaydın, "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" dedi.

AYM'nin iki defa hak ihlali kararı vermesi ve İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay'ın bu kararları tanımaması üzerine adeta bir hukuk krizine dönüşen tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili en son Meclis'te vekilliğinin düşürülmesi kararı okunmuştu. CHP, kararla ilgili AYM'ye başvuruda bulundu.

CHP AYM'YE BAŞVURDU

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında yapılan oturumda Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespiti ve iptali istemiyle yapılan AYM başvurusu sonrası konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir. 15 gün içinde karar Meclis'e gönderilmeli. Kurtulmuş bugüne kadar neden bu kararı okumadı?" diye sordu.

Kaynak: ANKA / Politika

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Yorumlar (3)

Güray Dilli :

Kararını uygulanmadığı Aym ye yeniden başvurmak , yine hüsran olur. Yargıtay Kararına geçerlik tanımak nedir ya , o zaman kaldırın Aym yi olsun , bitsin. Hukuk , adalet kalmadı ülkemde , yatırım , döviz bekliyormuşuz , hadi canım sende

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Ünsal Erol:

Başka bir şey beklenmez idi zaten cumhuriyetin bekçisiyiz deyim cumhuriyeti yıkmaya çalışanlara slm söyleyen partiden

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mahmut:

Ülkeyi yangın yerine çevirmeye çalışan sokakları yakıp yıkan ve bunlara destek veren zemin hazırlayan hatta organize eden devlet malına saldıran, toplum huzurunu bozan iç savaş çıkarmak isteyen bu güruh ülkemden defolup gidin.

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