CHP'de Kurultay öncesi kritik hamle: İptal davası açan isme ihraç talebi

CHP'nin Ankara delegelerinden Şahin Kurt, CHP'de yarın yapılacak olan 22'nci Olağanüstü Kurultay'ın iptali istemiyle, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuş, Kurul talebi reddetmişti. Başvurucu Şahin Kurt, itirazını Ankara İl Seçim Kurulu'na taşıdı.

İL SEÇİM KURULU'NDAN DA DÖNDÜ

Ankara İl Seçim Kurulu, "İlçe Seçim Kurulu Başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.Kurultayın iptal için dava açan Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt, CHP yönetimi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

'KESİN İHRAÇ' TALEP EDİLDİ

Parti disiplinin zedeleyen eylemlerden dolayı 'tedbirli' olarak disipline sevk edilen Kurt'u hakkında 'kesin ihraç' talep edildi.