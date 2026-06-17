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CHP Bursa İl Başkanı görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı

CHP Bursa İl Başkanı görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı
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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, parti yönetimi tarafından yüksek disiplin kuruluna sevk edildi ve görevden alındı. Yerine eski il başkanlarından Turgut Özkan atandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş parti yönetimi tarafından yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. İl yönetimi ile birlikte görevden alınan Nihat Yeşiltaş'ın yerine eski başkanlardan Turgut Özkan atandı.

Parti içinde "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte alınan karar doğrultusunda, Bursa İl Başkanlığı yönetiminin görevine son verildi. Yapılan açıklamada, mevcut yönetimin feshedilmesinin ardından örgütsel yapının yeniden düzenlendiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Başkanı Nihat Yeşiltaş hakkında da disiplin süreci başlatıldığı ve sürecin tedbirli olarak yürütüleceği ifade edildi.

Alınan kararla Bursa İl Başkanlığı görevine eski il başkanlarından Turgut Özkan getirildi. Özkan'ın atanmasıyla birlikte il örgütünde yeni bir dönem başlarken, sürecin parti içi değerlendirmeler doğrultusunda şekillendiği kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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