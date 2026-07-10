CHP Aydın İl Başkanı Saatçı görevden alındı
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetiminin görevden alındığını duyurdu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile il yönetiminin görevden alındığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile il yönetiminin görevden alındığını açıkladı. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı