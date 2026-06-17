CHP Grup Başkanvekili Emir, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 milletvekiline ilişkin, "Bugün üzüntüyle öğrendik ki 9 arkadaşımızın CHP üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş. Bu olağan bir durum değil. Böyle bir şey olmaz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü kurultay talebiyle toplanan noter onaylı imzaların genel merkeze teslim edildiğini söyledi.

Genel merkezde imza kontrollerinin yapıldığını ve rutin işlemlerin devam ettiğini ifade eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar tamamlandığında delegelerimizin iradesiyle olağanüstü kurultay talebimiz başlamış olacak ve artık bundan sonra tüzüğümüze göre atılması gereken adımların takipçisi olacağız. Bu 830 delegenin anlamını iyi kavramak gerekir. Bilindiği gibi İstanbul İl Kongremiz hakkında bir tedbir kararı verilmişti. Oradaki tedbir kararı hukuksuz olmakla birlikte hala devam ettiği için biz İstanbul delegelerimizi bu imza sürecine dahil etmedik. Ancak orada da 170 delegemiz aynı şekilde irade beyanlarını gösterdiler. Demek ki şu anda olağanüstü kurultay talep eden 37. Kurultay delegelerimizden 1000 delegemiz var. 1000 delegemiz duruma müdahale etmiştir."

"CHP'nin sahibinin millet ve kurultay delegeleri olduğunu" belirten Emir, parti tüzüğüne göre 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay yapılmasının zorunluluk olduğunu kaydetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin (BAM) CHP 38. Olağan Kurultay davasına ilişkin kararı olduğu gerekçesiyle şu anda kurultayın toplanamayacağına ilişkin tartışmalar olduğunu anımsatan Emir, "Bu gerekçenin hiçbir hukuki altyapısı yoktur. Kararın hiçbir yerinde, hiçbir cümlesinde 'tedbirle gelindiği için olağanüstü kurultay yapılamaz' denmediği gibi aslında tedbirle gelindiği için tek yapılması gereken olağanüstü kurultaydır." ifadelerini kullandı.

Bazı hukukçuların, "20 Temmuz'a kadar kurultay yapılmazsa CHP'nin seçimlere giremeyeceğine" ilişkin bildiri yayımladığını aktaran Emir, "CHP'ye bu kötülüğü yapamayız. CHP'ye umut veren milyonları seçimde partisiz bırakamayız. Yapacağınız ilk ve tek şey derhal kurultaydır. Demokrasinin, vicdanların gereği budur, tabanımızın, milletimizin talebi budur, tüzüğümüzün emri budur." diye konuştu.

"Biz partimizdeyiz, yerimizdeyiz"

Emir, aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın da bulunduğu 9 milletvekilinin tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere YDK'ye sevk edilmesine ilişkin, "Bugün üzüntüyle öğrendik ki 9 arkadaşımızın CHP üyeliği Yargıtay tarafından düşürülmüş. Bu olağan bir durum değil. Böyle bir şey olmaz." dedi.

Milletvekillerinin sadece Parti Meclisi (PM) tarafından YDK'ye sevk edilebileceğini savunan Emir, MYK'nin böyle bir yetkisi bulunmadığını dile getirdi.

Emir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Yargıtay'ın, CHP'nin kurultay davasına yönelik kararını ne zaman vereceğine ilişkin değerlendirmesi sorulması üzerine Emir, "Sayın Genel Başkanımız (Özgür Özel) da biz de Yargıtay'ın tedbir kararı ile ilgili bir an evvel karar vermesini bekliyoruz. Bu olmalıdır." yanıtını verdi.

CHP Genel Merkezinin 45 gün içerisinde olağanüstü kurultay yapmaması durumunda nasıl bir adım atacaklarının sorulması üzerine Emir, her türlü siyasi, demokratik ve hukuki hakkı sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.

Emir, hukuken bir sonuç alınamadığı durumda yeni bir partiye geçilip geçilmeyeceğine ilişkin soruya da "Biz partimizdeyiz, yerimizdeyiz. Partinin sahibi üyeleridir, millettir, kurultaydır, kurultay delegeleridir. Biz buradayız, mücadeleye devam ediyoruz. Spekülasyonlarla ilgili değiliz." yanıtını verdi.