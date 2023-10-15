CHP Çanakkale İl Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Parti Meclisi Üyesi Muharrem Erkek, Çanakkale İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada partinin zor bir dönemden geçtiğini ve birlikte ayağa kaldıracaklarını belirtti. Kongrede CHP'nin değişim ve yenilenme vurgusu yapıldı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Muharrem Erkek, "Partimiz olağanüstü zor bir dönemden geçiyor. Bunun herkes bilincinde, kimse mutlu değil. Şahsi hiçbir kaygımız yok, kimsenin yok ama partimizi hep birlikte mutlaka ayağa kaldıracağız." dedi.

CHP Çanakkale 38. Olağan İl Kongresi, Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetimler Binası Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Kongrenin Divan Başkanlığına seçilen CHP Parti Meclisi Üyesi Erkek, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut sistemle devam edemeyeceğini savunarak, bu tabloyu değiştireceklerini söyledi.

Hiçbir zaman heyecanlarını kaybetmeyeceklerini dile getiren Erkek, "Bu kongremizden CHP il örgütü, ilçe örgütleri ve CHP olarak çok daha güçlenerek çıkacağız." ifadesini kullandı.

CHP kurultayının tarihi bir dönemde gerçekleşeceğini belirten Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız sonra kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Çok tarihi bir kurultay yaşayacağız. CHP kurulduğu günden bu güne her zaman değişimin gücüyle hareket etmiştir. A'dan Z'ye değişim, örgütlerimizden genel merkezimize kadar. 'Yenilenme' deyin, 'dönüşüm' deyin mutlaka bunu başarmak zorundayız. Halkın ne istediğini görerek, bilerek siyaset yapmak zorundayız. Herkes çok iyi mücadele etti, çok çalıştı genel başkanımız dahil herkes ama CHP zamanı geldiğinde sağlıklı yapısal bir değişimi, dönüşümü, yenilenmeyi gerçekleştirecektir.

Yapacağımız çok önemli işler var, bizi besleyen iki pınar var. Birincisi Atatürkçülük, ikincisi evrensel sosyal demokrasi. Atatürk ve sosyal demokrasinin sentezini çok iyi yapacağız. Halkçılık, devrimcilik, laiklik ilkelerimizi ön plana çıkartacağız. Partimiz olağanüstü zor bir dönemden geçiyor. Bunun herkes bilincinde, kimse mutlu değil. Şahsi hiçbir kaygımız yok, kimsenin yok ama partimizi hep birlikte mutlaka ayağa kaldıracağız. Bu zor süreçten, bu olağanüstü dönemden güçlenerek çıkacağız. Çünkü biz CHP'nin onurlu üyeleriyiz çünkü biz Atatürkçüyüz, çünkü biz solcuyuz, sosyal demokratız."

"Kazanan CHP olacak"

CHP Çanakkale Milletekili İsmet Güneşhan da hangi aday seçilirse seçilsin kazananın CHP olacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimini CHP'nin kazanacağına yürekten inandıklarını ama kazanılması gereken seçimin kaybedildiğini ifade eden Güneşhan, "Bize inanan, güvenen 25 milyon seçmen geldi oy verdi. Şimdi o insanların tekrar güvenini kazanmak zorundayız. Tekrar bu insanların bize oy vermesi için sandığa götürmek zorundayız. Çanakkale olarak biz üzerimize düşeni yaptık ama Türkiye genelinde istediğimiz oyu alamadık. Bunun mutlaka bir değerlendirmesi, hesaplaşması olacaktır." diye konuştu.

Kongreler sürecinin başladığını hatırlatan Güneşhan, "Bugün Türkiye'nin her yerinde bütün kongreler tamamlanmış olacak. Kurultay delegeleri örgütle, vatandaşla birebir ilişki içinde olan arkadaşlardan oluşacaktır. Onlar en doğru kararı kurultayda vereceklerdir. Kesinlikle umutsuzluğa kapılmayacağız. Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimlerin havası her zaman farklıdır. Genel seçimler gibi değildir." dedi.

Güneşhan'ın konuşması sırasında, bir kadın partilinin gösterdiği tepki sonrası kısa süre gerginlik yaşandı.

CHP Çanakkale İl Başkanlığı için aday olan Levent Gürbüz ile Özgür Şimşek'in konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçildi. Kongrede oy kullanacak delege sayısının 547 olduğu belirtildi.

Kongreye, CHP Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eski CHP Milletvekilleri Berhan Şimşek, Ahmet Küçük, Serdar Soydan, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.