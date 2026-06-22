CHP Bursa İl Başkanı Yeşiltaş'ın görevden alınıp yerine Turgut Özkan'ın gelmesi üzerine partililer il binası girişine barikat kurdu

CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan yönetim krizi Bursa'ya da sıçradı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki yeni MYK'nın CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak yerine Turgut Özkan'ı atamasına tepki gösteren partililer il binası girişine barikat kurdu.

Yeni CHP MYK, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ı görevden alarak, yerine Turgut Özkan'ı atadı. Kararı partililer büyük tepkiyle karşıladı. Kararın ardından il binasına gelen partililer, görev teslimini engellemek için daire girişine sandalyelerle barikat kurdu. Gelişmeler üzerine açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, alınan kararın hukuki ve siyasi açıdan geçersiz olduğunu savunarak, "Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir. Çünkü üyeleri toplanmadan MYK'yı toplayıp böyle bir karar aldılar. Bu kararların hiçbir meşruiyeti yoktur. Tamamen hukuka ve parti teamüllerine aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz" dedi.

Görevinin başında olduğunu vurgulayan Yeşiltaş, parti örgütünün de yanında olduğunu belirterek, "Biz görevimizin başındayız. Bursa örgütü burada, ilçe başkanlarımız burada, üyelerimiz burada. Bu binayı da, bu örgütü de masa başında alınan kararlarla teslim etmeyiz. Mücadelemizi hukuk içinde sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kamuoyunda mağdur algısı oluşturmalarına izin vermeyeceğiz"

İl Başkanlığı görevine getirilen Turgut Özkan ise, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ankara'da yaşanan olayların Bursa'da yaşanmasını istemiyoruz. Burada görevden alındık, mağdur olduk algısına izin vermeyeceğiz. Biz kanun olarak verilen görevi yerine getireceğiz. Nihat Bey'e teslim töreni yapması için görüşümü belirttim. Fakat kendisi bunu kabul etmedi. Burada herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yasal süreç işlemektedir" dedi.

Yeşiltaş'a il binasında toplanan partililer sloganlarla destek verirken, bina girişine sandalyeler dizilerek adeta nöbet tutuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı