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CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı değişti

CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı değişti
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CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı'na, Dilek Gacal'ın görevden alınmasının ardından Tuba Gürses getirildi. Görevlendirme genel merkez onayıyla yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Tuba Gürses görevlendirildi.

CHP Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal'ın görevden alınmasının ardından boşalan göreve Tuba Gürses getirildi. Görevlendirmenin CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi. CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine, Genel Merkezimizin bilgisi ve onayı doğrultusunda sayın Tuba Gürses görevlendirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü; örgütünden, dayanışmasından ve halkıyla kurduğu güçlü bağdan gelmektedir. Kadınlarımızın ve gençlerimizin siyasette daha etkin, daha güçlü ve daha kararlı şekilde yer alması, partimizin geleceğe yürüyüşündeki en önemli dayanaklarımızdan biridir. Kadınlarımızın emeği, gençlerimizin enerjisi ve örgütümüzün kararlılığıyla Bilecik'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı, demokratik ve mücadeleci anlayışını daha da büyüteceğiz. Tuba Gürses'e yeni görevinde başarılar diliyor, kadınlarımızın ve gençlerimizin katkısıyla partimizin her kademesinde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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