CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi. CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi

CHP Bilecik İl Yönetim Kurulu üyeleri Vali Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Ali Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile bir araya geldi.

Geçtiğimiz ay yapılan seçimler sonucu CHP İl Başkanı seçilen Ali Özdemir, yönetim kurulu ile birlikte Bilecik Valiliğine ziyaretini gerçekleştirdi. Vali ile bir araya gelen Başkan Özdemir, "CHP İl yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte burada olmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Bilecik için CHP il yönetimi olarak her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK