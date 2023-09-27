CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir Mazbatasını Aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığına seçilen Ali Özdemir mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen 38. Olağan Bilecik İl Kongresinde 3 aday yarışırken, Ali Özdemir en yakın rakibine 30 oy fark atarak il başkanlığına seçilmişti. Özdemir, bugün Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, geçmiş dönem il başkanları ve partililerin katılımıyla parti binasından Bilecik İl Seçim Kuruluna bağlı Merkez İlçe Seçim Kurulu'na kadar yürüdü. Burada mazbatasını alan Özdemir, partide küskünlüklerin kalmayacağını, birlik ve beraberlik içinde 2024 yılında yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. - BİLECİK