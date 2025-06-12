CHP Bayburt Mitingi ile Oy Oranlarını Artırmayı Hedefliyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 14 Haziran'da Bayburt'ta yapılacak mitingin önemine dikkat çekti. Bayburt'un CHP'nin en az oy aldığı illerden biri olduğunu belirten Zeybek, gelecek hafta gerçekleştirilecek mitingde, partinin mesajlarının Türkiye'ye ulaşacağını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partisinin 14 Haziran'da Bayburt'ta yapacağı miting öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Zeybek, kentteki bir otelde organize edilen programda, her cumartesi Türkiye'nin başka bir şehrinde gerçekleştirdikleri mitingi, bu hafta sonu Bayburt'ta yapacaklarını söyledi.

Bayburt'un, CHP'nin en az oy aldığı illerden olduğunu belirten Zeybek, "Uzun yıllar milletvekili adayı bile göstermediğimiz, son iki seçimde de İYİ Partinin adayını desteklediğimiz bir il olması hasebiyle de bizim açımızdan çok daha önem kazandı." dedi.

Zeybek, mitinglerin Doğu Karadeniz ayağının Bayburt'tan başlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımızla birlikte milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da ilimizi ziyaret edecek. Yarın çok sayıda milletvekilimiz Bayburt'a gelecek. Sayın Genel Başkanımızın Bayburt'ta vereceği mesaj, esas olarak Türkiye'ye vereceği bir mesajdır. Bu mesaj dolayısıyla bütün yayın organlarında Bayburt gündeme gelecek."

CHP'nin, Türkiye'de en az oy aldığı şehirlerden biri olmasına rağmen Bayburt'a çok değer verdiğinin altını çizen Zeybek, son zamanlarda partiye üye sayısında artış yaşandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Politika
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